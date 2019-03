El aguinaldo de Wert se retrasa hasta el mes de abril

La alarma ha saltado cuando los estudiantes han recibido la resolución de su beca por valor de cero euros. No saben si les darán algo y esta desinformación la tienen todos los estudiantes como Diana García, estudiante de administración de empresas con una nota media de un 9,07.

Aarón Gómez, de la web www.dudasbecasmec.com, cuenta que “el sistema está patas arriba, Ahora mismo hay muchísima desinformación en estas becas”.

Los estudiantes se agarran a los foros. Aquí les explican que este año han cambiado el sistema. El importe de las becas se divide en dos partes. Una fija, en la que entran los conceptos de residencia, matrícula y beca general y otra variable, que es donde cuentan la media y la renta de los estudiantes.

El problema es que para repartir los 1.275 millones de euros destinados a becas, primero dan la parte fija, y con lo que sobra, calculan la parte variable. Se calcula que los estudiantes no recibirán su beca hasta marzo o abril.

Aarón cuenta lo que le dice los becados: “Decimos, tenéis que esperar hasta final de curso y dicen pues tengo que irme de la universidad, no tengo con qué pagar el transporte, el casero me quiere echar de casa y no me esperaba esto”.

Hasta los más aplicados, se han planteado dejar los estudios: “Estoy en tercero, me quedaría un año nada más de carrera, y ver que de alguna manera dejaría de estudiar es que no lo quiero pensar, la verdad” comenta Diana.

Nos podemos encontrar con que nuestros estudiantes más brillantes dejen su carrera por culpa de las becas.