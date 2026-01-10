Los agricultores cortan varias carreteras en Galicia y Cataluña en protesta por el acuerdo entre la UE con Mercosur

¿Qué está pasando? El acuerdo, que se lleva gestando hace más de 25 años, supone tanto amenazas como oportunidades para las empresas agroalimentarias españolas. Para el sector primario se ha convertido en el catalizador del descontento contra las políticas de la UE.

Los agricultores españoles han iniciado protestas contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permitiría la entrada de productos agrícolas sudamericanos al país. Las movilizaciones han incluido cortes de carreteras en Cataluña y Galicia, afectando vías como la AP-7 y la N-II. Eduard Escolà, portavoz de los agricultores catalanes, expresó su descontento ante la falta de respuesta del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, para trasladar su postura al Gobierno central. En Ourense, los manifestantes bloquearon la A-52, quemando paja y neumáticos. Oscar Joga, portavoz del colectivo, criticó el acuerdo, calificándolo como una "ruina" para el sector agrícola español. Desde hace semanas, agricultores y ganaderos han realizado diversas protestas, incluyendo bloqueos a la Subdelegación del Gobierno.

Así llevan desde hace días. Desde que el pasado jueves comenzasen unas movilizaciones que mantienen a día de hoy y que tiene bloqueadas carreteras como la AP-7 entre Borrasà y Vilademuls en Girona, la C-16 y la A-27 y la N-II.

"Parece que la propuesta que le hicimos no se la ha trabajado demasiado bien", ha explcado Eduard Escolà, uno de los portavoces de los agricultores de Cataluña, al no recibir respuesta de Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, sobre su petición de trasladar conjuntamente su postura contra dicho acuerdo al Ministerio de Agricultura del Gobierno central.

Los bloqueos, tal y como ha asegurado, se van a mantener como mínimo hasta el domingo y ha lanzado un mensaje a Ordeig: "Esperemos que entienda que la voluntad del sector primario es que no queremos ver este tratado ni en pintura".

Son cuatro las carreteras que están bloqueadas, después de que a primera hora de la mañana se haya cortado la N-II a los coches. Así ha sido después de la colocación de neumáticos y de tractores en medio de la carretera.

En ese sentido, los agricultores que cortaban la A-2 en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida) en protesta contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur han levantado el bloqueo.

Además, en Ourense los ganaderos y los agricultores han cortado la A-52 a su paso por Xinzo de Lima a la altura del kilómetro 188, tal y como ha informado la Guardia Civil. La autovía está cortada en varios sentidos, y los agentes de tráfico están desviando la circulación por la salida 188.

En la protesta, los participantes están quemando tanto rulos de paja como neumáticos. "Es una auténtica ruina para el agro español", ha expresado Oscar Joga, uno de los portavoces del colectivo, sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur.

"Estamos aquí para que se nos escuche. Estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras. Cuando vamos a hablar nos dicen que esto es competencia de otros", ha expresado.

Cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.

