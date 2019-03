Los afectados por las preferentes en Galicia arremeten contra los alcaldes del PP

Para recuperar todo el dinero invertido en la estafa de las preferentes, los afectados buscan el apoyo de los políticos. Cada vez son mayores las protestas contra los ayuntamientos del PP en Galicia para que se impliquen directamente en la negociación con los bancos para recuperar el dinero. Algunos consistorios han llegado a cancelar cuentas con Novagalicia Banco como medida de presión para ayudar a sus vecinos.

Sus principales protestas son las referidas a la vía del arbitraje que propuso el Partido Popular, que según Julio Vicente, Coordinador afectados de Galicia, "esta vía del arbitraje la comenzó interesadamente el PP en campaña electoral, y nosotros ahora nos agarramos a ella, y pedimos un arbitraje para todos". Quieren que los alcaldes del Partido Popular renuncien a sus partidos si sus vecinos no recuperan sus ahorros.

Alcaldes como el de As Neves piensan que paralizar un ayuntamiento o renunciar no es la solución. De la misma manera opina Rafael Pérez, alcalde de A Mezquita, que manifestaba que "parece que van a intentar que haya más violencia que creo que es un error, que con eso no se consigue nada, pero a ver si entre todos reconducimos la situación".

Pero no todos los alcaldes se agarran al cargo ante esta situación, ya que el alcalde de Olla ya ha dicho que si los vecinos no acaban recuperando sus ahorros, el mismo renunciará a su puesto en el ayuntamiento.