Las 40 deducciones autonómicas en la declaración de la renta 2025 de Valencia, Alicante y Castellón

Antes de cerrar el año 2024, el Gobierno confirmaba que casi 350.000 personas habían solicitado (muchas de ellas, ya habían recibido entonces) las ayudas a los afectados por la DANA, después de las tormentas que dejaron más de 200 muertos y miles de euros en destrozos en diferentes puntos de la comunidad. Ahora, estas ayudas se ven reflejadas también en la declaración de la renta: en la campaña que acaba de arrancar y que afecta al año fiscal 2024, una de las novedades es precisamente la deducción para estas ayudas.

¿Quiénes tienen que reflejar estas ayudas en la renta? Según indican desde iAhorro, los que hayan recibido ayudas estatales y autonómicas sobre esta materia no tienen de qué preocuparse, ya que las ayudas están exentas de tributar IRPF. "Las ayudas estatales y autonómicas no tributan IRPF, pero no ocurre lo mismo con aquellos que hayan percibido el Plan Reinicio Auto y el Plan Reinicio Auto+", explica el experto financiero de Banqmi Antonio Gallardo. Es decir, la ayuda para compra de nuevo vehículo sí que tributa y por lo tanto hay que declararla.

En total, para esta campaña, los contribuyentes de la Comunidad Valenciana pueden beneficiarse de 40 deducciones autonómicas, que van desde las más populares y conocidas —relacionadas con el ámbito familiar, por ejemplo, para la compra de vivienda en menores de 35 años o por la compra de material escolar—, hasta otras más desconocidas, como la deducción que permite desgravarse los gastos de gimnasio en determinados casos.