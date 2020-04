Valorant puede ser la próxima gran sensación de los eSports. Después de títulos como League of Legendes, el shooter táctico de Riot Games ya está acaparando muchísima atención por parte de los mejores equipos estando aún en fase beta cerrada. G2 Esports, el club español fundado por Ocelote, tiene su mira puesta en dicho juego.

Y además van con ganas. Primero por la organización de un torneo europeo en el que estará presente el equipo de Iberia, con representantes tanto de españoles como de portugueses. La competición, una especie de 'Eurocopa', reunirá a jugadores de países como Francia, Reino Unido, Italia y demás, y será posiblemente el primer gran evento de Valorant.

🚨VALORANT INVITATIONAL🚨

8 Regions.

1 Champion.

Winner takes all.

27.04.2020 - https://t.co/E61pZetHgc

Presented by @Streamheroes

Tag below who you want to see rep each region #G2ARMY pic.twitter.com/LZPapUuUjm