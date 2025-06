Del Potro declaró campeón a Sinner demasiado pronto: la rajada contra Alcaraz envejeció muy mal

La final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner fue una montaña rusa de emociones para ambos tenistas. En uno de los momentos que más sufrió el murciano en el partido dio pie a que a algunas personalidades hablaron demasiado pronto.

Fue el caso del extenista argentino Juan Martín del Potro. El campeón del US Open en 2009 publicó un post en su cuenta de X hablando sobre la final de Roland Garros y en donde no pronosticaba un buen desenlace para Carlitos. Algo que se le volvería en contra.

"Si Jannik no baja un poco el nivel y la intensidad, no veo 'chance' para Carlitos, haga lo que haga no le va a dar resultado, ni 'slice', ni 'drop shots', no va a cortarle el ritmo", escribió el doble medallista olímpico en su perfil de X.

El mensaje publicado alrededor de la hora y media de partido se produjo en un contexto en el que Sinner ya había ganado la primera manga por 6-4. El segundo set se desequilibró en el 'tie break' para el italiano y a partir de ahí comenzó la remontada del español.

Los aficionados españoles se acordaron del 'profético' mensaje del sudamericano y al terminar la final, le pasaron las facturas con fotos de un Carlos Alcaraz que estaba pletórico. La remontada del murciano pasará a los anales de la historia del tenis y el post de Del Potro como imagen de burla para los que hablan antes de tiempo.