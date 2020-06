Rafa Nadal siempre recordará el día en el que cumplió 34 años. El tenista manacorí, que suele celebrar sus cumpleaños jugando Roland Garros, se encuentra aún confinado mientras entrena para volver en plenas condiciones.

Muchos deportistas y personajes conocidos se acordaron de Rafa en el día de su cumpleaños y quisieron enviarle unas bonitas palabras, pero sin duda uno de los mensajes más emotivos que recibió Nadal vino de parte de su amigo Pau Gasol.

"34 años Rafa... ¡Quién los pillara amigo! No me cansaré de decirlo: es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad. Espero que juntos podamos seguir trabajando para afrontar nuevos retos y lograr nuestras metas", reza la felicitación de Gasol a Nadal.

Ambos mantienen una estrecha amistad desde hace muchos años. De hecho, durante la crisis del coronavirus, los dos deportistas españoles han aunado fuerzas para crear un proyecto solidario con la Cruz Roja para ayudar a los afectados por el COVID-19.

A su vez, junto a Fernando Alonso, Pau Gasol y Rafa Nadal mantuvieron hace unas semanas una reunión telemática con los reyes de España para tratar la situación social del país.