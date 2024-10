Parece una locura, pero hay un tenista en activo que cree que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tienen algo más que Novak Djokovic y Rafa Nadal, dos de los tres mejores tenistas de toda la historia. Así se ha expresado Taylor Fritz, apostando por un dominio total de los dos jóvenes en los próximos años del circuito.

Lo ha dicho en una entrevista a 'Tennis Channel', en la que ha contado lo difícil que es atacar a Jannik y Carlos.

"Lo que más me impresiona de Jannik y Carlos es lo increíblemente bien que se defienden. En realidad, ni siquiera lo que hacen es defenderse, sino que cuando se ven desplazados a alguna esquina de la pista, revientan la pelota. Puedo estar en un intercambio de revés a revés con ellos, y sé que si me invierto de drive, mi golpe tendrá que ser realmente bueno. Si no logro desbordarlos completamente, la siguiente bola me desplazará por completo", explica Fritz.

Cree que su desplazamiento lateral era como el que tenían Nole y Rafa, pero hay algo en lo que les mejoran: "Se desplazan lateralmente tan bien como lo hacían Rafa y Novak en sus mejores momentos, pero su bola va unas 10 millas por hora más veloz que la de ellos".

Un comentario muy atrevido teniendo en cuenta las leyendas que son esos dos tenistas. Jannik y Carlos acaban de comenzar su aventura. Pero lo han hecho con paso muy firme. Ambos se han repartido los cuatro Grand Slams de 2024.

Y Alcaraz, con sólo 21 años, ya sabe lo que es ganar cuatro grandes en su carrera. Unos números que asustan.