En un partido de tenis en la modalidad de dobles Niki Kaliyanda fue el protagonista de una situación surrealista en el momento de la ejecución de un saque.

Con el primer set en juego, un murciélago apareció de la nada y voló hasta la posición del jugador indio, que le golpeó involuntariamente con la raqueta causando la muerte del animal.

Este desagradable momento sucedió en los cuartos de final del Challenger Tour de Pune, donde se enfrentaban Niki Kaliyanda (723 del ranking ATP) y su pareja Bollipalli frente a Arjun Kadhe (nº 672) y Maximilian Neuchrist (255 del mundo)

Lo curioso de este infortunio fue que la bola llegó al otro lado de la pista y la pareja rival ya se disponía a realizar el resto. Todos los presentes se quedaron perplejos por la situación, ya que no daban crédito a la presencia del murciélago justo en ese instante.

El encuentro tuvo que detenerse momentáneamente para retirar el cuerpo del mamífero. Además, el tenista tuvo que limpiar su raqueta, que estaba repleta de sangre del murciélago.

Hay que destacar que no es de extrañar la presencia de los murciélagos en tierras indias, de hecho es muy conocido el letal virus Nipah que transmiten estos seres y mantiene en alerta a toda Asia.

It's not often you see something like this 😱

🇮🇳 @nikikpoonacha hit a... BAT! 🦇#ATPChallenger pic.twitter.com/nFAvzAUEND