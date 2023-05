Las comparaciones son odiosas, pero tratándose de Carlos Alcaraz es normal que míticas estrellas del tenis, se rindan al murciano. Wilander, todo ganador de nueve Grand Slam, tres Roland Garros entre ellos, considera que Carlos Alcaraz es "un producto de la generación", de los tres mejores tenistas de la historia.

El extenista sueco explicó en 'EFE' que el murciano tiene un futuro "increíble", porque es capaz de combinar "en cualquier superficie" las mejores cualidades de Nadal, Djokovic y Federer.

Carlos Alcaraz "juega como Federer, se mueve como Djokovic y es apasionado como Nadal", expresó el sueco.

No cabe ninguna duda que Alcaraz está destinado a marcar una época, aunque aún tiene cosas que mejorar como el servicio. Sin embargo, Wilander no tiene ninguna duda de que con el tiempo lo acabará solventando: "No tiene debilidades, puede que el servicio, pero su servicio mejorará a medida que se haga mayor, con trabajo". "Para sus 20 años, es completo, increíble", asumió.

El extenista ha destacado que la mejor cualidad que tiene Carlos es "la solidez mental", que con al apoyo de Juan Carlos Ferrero es normal que le considere como uno de los grandes favoritos para París.

Djokovic y Alcaraz favoritos para Roland Garros

Wilander cree que el ganador del segundo Grand Slam del año saldrá del posible cruce de semifinales en el que se enfrentarían Carlos Alcaraz y Novak Djokovic: "Para mi, Novak tiene que ser el favorito en cierto modo, porque ha ganado aquí antes. Pero, si Carlos juega bien, no sé si hay alguien capaz de ganarle".

Aunque la inactividad de Djokovic esta temporada debido a las lesiones debilitan sus opciones con respecto a Carlos: "Para Novak hay que verle algunos partidos más, porque no ha jugado mucho en tierra...pero sigue siendo una máquina, un animal".