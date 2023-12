Novak Djokovic ha sido muy claro. Siempre lo es, y ahora en la cadena 'CBS' ha repetido para hablar de cómo es su relación con Roger Federer y con Rafa Nadal. Con los otros dos integrantes del llamado durante mucho, mucho tiempo, el 'Big Three' del mundo del tenis. Y el serbio ha sido muy contundente.

Porque ha dejado claro que para él ni el español ni el suizo son amigos: "No, no lo somos. Somos rivales".

"No puedes compartir ciertas cosas que podrían ir en tu contra. Algún día, dentro de un tiempo, me encantaría ir a cenar con Rafa y Roger", matiza.

Y es que a pesar de que dice que no son amigos hay una cosa que sí siente hacia los dos: "Tengo un enorme respeto por ellos".

Luego, el Djokovic más competitivo: "¿Ganar? Me encanta ganar. No hay dudas. Y los récords me inspiran. Me motivan".

"Para mi es normal. El ser honesto, el ser auténtico. El expresar lo que sientes. Trato de ser sincero conmigo y con los demás. Es sencillo", sentencia Djokovic.