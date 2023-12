No es nada fácil dirigir a un número uno sea en el deporte que sea. Y, por supuesto, no es nada fácil ser el entrenador de Novak Djokovic. Uno de los deportistas más en forma del planeta y que va camino de romper todos los récords de la historia del tenis.

Su entrenador, Goran Ivanisevic, reconoce en 'We are tennis' que dirigir al serbio es muy complicado: "¿Quién soy yo para enfadarme con él? Es el mejor jugador de la historia del tenis. A veces solo puedo enfadarme con él cuando nos grita sin motivo alguno".

"Cuando pierde el partido, siempre da lo mejor de sí y lo intenta. Pero no es fácil lidiar con él cuando está perdiendo el partido", reconoce el preparador del número 1 del ranking mundial.

¿Y qué puede mejorar un tenista que ha ganado casi todo en 2023? Djokovic siempre cuida todos los detalles para hacerlo mejor: "Creo que mejoró mucho sus voleas, su juego y su posición en la red. Ahora, cuando llega a la red en general y este año, realiza algunas voleas increíbles. Su posición en la red es mucho mejor".

En 2024... no sólo los Grand Slams

A sus 36 años y en uno de los mejores momentos de toda su carrera, Novak aspira a algo más que a los cuatro grandes. Ha señalado los Juegos Olímpicos de París como su gran objetivo. Será en la tierra de Roland Garros... y se espera también la presencia de Rafa Nadal.

"Mi cuerpo me está aguantando bien y tengo un gran equipo detrás mío. La gente me ve competir en los grandes escenarios, pero no ve el día a día, el trabajo que hay detrás para llegar en la mejor forma posible a los Grand Slam y en el caso del año que viene también a los Juegos Olímpicos", dijo hace unos días el serbio.