La sorprendente confesión de Rafa Nadal sobre el tenis: "Lo echo cero de menos"

Rafael Nadal fue uno de los rostros más seguidos en la gala de los Premios Laureus celebrado en Madrid este lunes. El extenista balear recibió el galardón de Icono del Deporte en honor a su extraordinaria trayectoria tenística.

Tras la gala de premios, el campeón de 22 Grand Slams fue preguntado por una de las cuestiones más comunes una vez que un deportista abandona la élite. La respuesta de Rafa Nadal sorprendió a todos: "Echo cero de menos el tenis, pero no porque terminara cansado ni peleado con el tenis".

"Todo lo contrario, terminé feliz y si hubiera podido seguiría jugando porque a mí me encantaba lo que hacía, me apasionaba y así ha sido durante toda mi vida", relató el campeón de 14 Roland Garros en declaraciones recogidas por 'Punto de Break'.

La confesión del extenista de Manacor choca con el discurso que algunos deportistas tienen tras su retirada, pero Nadal razonó su respuesta: "Lo que pasa es que cuando uno se da cuenta de que no puede, pues intenta cerrar la etapa y yo la he cerrado".

Ya han pasado seis meses desde su despedida de las pistas, en aquellos cuartos de final de la Copa Davis 2024 celebrada en Málaga. El balear cerró su carrera sin poder conseguir la 'Ensaladera' cayendo por doble 6-4 frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.

Thank you @LaureusSport for a very special recognition. It has been a unique night in Madrid surrounded by great athletes and sports icons.

Congratulations to all the winners! 👏🏻 pic.twitter.com/mGnIvuAS0C