El sorprendente aviso de Sinner a pocos días de Roland Garros: "Los milagros no existen"

Jannik Sinner ha sido uno de los nombres destacados del tenis estas últimas semanas. El número uno del mundo volvió tras tres meses de sanción en el Masters 1.000 de Roma y, después de un torneo casi perfecto, se topó en la final con Carlos Alcaraz, ante el que sucumbió en dos sets.

Sinner aseguró no haber estado listo para un partido de tanta exigencia. De hecho, el italiano ha sembrado las dudas al llegar a Roland Garros con un llamativo mensaje sobre su estado físico: "Esto va a ser diferente, está claro. En Roma sentí que algunas estadísticas durante el torneo estuvieron bien, mientras que otras no estuvieron al nivel que me gustaría".

"Así fue exactamente como me sentí en pista. Hay mucho margen para mejorar, y espero que lleguemos a tiempo para hacer pequeños cambios aquí. No hay milagros: necesito tiempo. Los partidos son diferentes a los entrenamientos. Estamos trabajando muy duro, tratando de alcanzar el nivel físico que me gustaría, cómo me gustaría sentirme en pista", ha reconocido Sinner en rueda de prensa.

Con los partidos más largos, Jannik es consciente de que quizás acusará tanta exigencia física en Roland Garros: "Los cinco sets van a ser un gran desafío para mí y me van a ayudar a entender dónde estoy ahora mismo. Veamos cómo responde mi cuerpo".