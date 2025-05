Dura defensa de Alcaraz ante las críticas por su estilo de vida: "Para cumplir mis sueños..."

Carlos Alcaraz ha vuelto ha sonreír en la pista. El número dos del mundo se ha reencontrado con su mejor versión estas últimas semanas de competición y eso se ha visto reflejado en la consecución del Masters 1.000 de Roma el pasado domingo.

Alcaraz se impuso con mucha solidez a Jannik Sinner dejando evidentes muestras de que, si está al 100%, es muy complicado ganarle en tierra batida. Sin embargo, en lo extradeportivo, Carlos no ha estado pasando su mejor época tras el lanzamiento de su documental.

En él, Alcaraz muestra su estilo de vida y para muchos el de El Palmar 'disfruta' demasiado de su ocio. Ante las críticas por este asunto, Carlos ha querido defenderse: "He trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Se necesita talento, claro, pero sin trabajo es inútil. Durante años he trabajado y sacrificado muchas cosas cuando era más joven para lograr mi objetivo, para cumplir mis sueños y convertirme en tenista profesional".

"Creo que el secreto es invertir el tiempo y la energía necesaria en la pista y crecer con la mejor gente posible a tu alrededor. Ayuda mucho el estar rodeado de buena gente y eso es algo que he logrado: tener un equipo con muy buena gente y profesionales que me ayudan a ser mejor jugador y mejor persona. Y mis padres también han jugado un papel clave, por supuesto", ha asegurado Alcaraz en unas declaraciones para el 'Diario AS'.