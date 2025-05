El exnúmero uno que se rinde a Sinner y critica a Alcaraz: "Carlos no es capaz de..."

Carlos Alcaraz ya conoce a sus rivales de Roland Garros. El número dos del mundo ha tenido la fortuna de caer por el lado menos duro del cuadro. Un enfrentamiento con Jannik Sinner, su máximo rival, solo se produciría en una hipotética final, al igual que con Novak Djokovic.

Carlitos viene de dar un auténtico recital en el Masters 1.000 de Roma derrotando al Sinner en una final prácticamente perfecta. Sin embargo, a pesar de que Alcaraz es el tenista que más veces se ha impuesto al número uno del mundo, Mats Wilander ve a Jannik capaz de más cosas de cara a un futuro en el tenis.

El que fuera número uno del mundo durante más de veinte semanas ve falta de consistencia en Alcaraz: "En este momento de su carrera Alcaraz no es como Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. No es capaz de jugar todos los partidos como en la final de Roland Garros, que sí pudieron los otros tres. Creo que Jannik Sinner es capaz de hacerlo, pero Carlos Alcaraz aún no ha llegado a ese punto".

"Pero tenemos que darle algo de tiempo. Creo que mientras tengamos estos partidos en los que significa tanto, y en esos días, Carlos Alcaraz aparece y juega su mejor tenis. Así que no creo que tengamos que preocuparnos. Pero ¿debemos esperar que siempre esté en la cima? Lo más probable es que no", ha reconocido Wilander en unas declaraciones para 'Eurosport'.