Serena Williams estalla contra el árbitro en la final del US Open: "Eres un ladrón; me lo haces por ser mujer"

Tremendo lío en la final femenina del US Open. Serena Williams perdió los papeles con el árbitro tras ser sancionada con un warning por haber recibido un supuesto consejo de su entrenador desde el box.

La norteamericana se dirigió hacia el juez de silla y le acabó llamando "ladrón y mentiroso": "Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder. Sólo te lo digo. Me has robado, me debes una disculpa nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso".

Después de la conversación, el árbitro le volvió a sancionar con un juego, que ya dejó el marcador muy favorable para Osaka en el segundo set.