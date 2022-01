El culebrón y la polémica del 'Caso Djokovic' parece que solamente acaba de empezar. Los medios de comunicación y los deportistas de Serbia, país de origen del tenista, están completamente indignados con las decisiones del Gobierno australiano y la nueva retirada del visado del número uno del mundo.

"¡Vergüenza! ¡El Estado pide la detención y el retorno de Djokovic al hotel del horror!" es uno de los titulares que se puede leer en la prensa serbia al confirmarse que el próximo sábado será interrogado por haber viajado hasta Australia sin estar vacunado y haber mentido en el formulario de entrada al país.

El tenista ya estuvo 10 días anteriormente en el hotel al que ha sido obligado a regresar y donde su familia asegura que vive en condiciones "inhumanas". El grupo de abogados de Djokovic recurrirá ante los tribunales esta decisión.

El portal web 'Blic' asegura que el serbio "estará detenido hasta la cita de mañana" y el medio 'Kurur' dice que "el abogado del ministro de Inmigración, Alex Hawke, pide la detención para Novak Djokovic".

Además, el antiguo entrenador del actual número uno del mundo, Nikola Pilic cree que las autoridades australianas están menospreciando al tenista. "Es una vergüenza, Novak no se lo merece", ha señalado en unas declaraciones a la agencia 'Tanjung'.

"Pudieron haber dicho a Novak que no podría jugar y que no llegase, y no que el director del torneo y los médicos le den luz verde y a su llegada tratarlo como a un criminal", añadió.

Por último, el extenista Janko Tipsarevic, compatriota de Novak Djokovic se ha pronunciado en su cuenta oficial de Twitter diciendo que "es una vergüenza tóxica para todos involucrados en este proceso".

