Una de las rivalidades más tensas en el mundo del tenis es la que protagonizan Daniil Medvedev y Alexander Zverev. Rivales en la pista y siempre criticándose fuera de ella. Así ha sido tras enfrentarse en el Masters 1.000 de Montecarlo, con victoria para el ruso.

El alemán estalló después en la sala de prensa, acusándole de "juego sucio" por unas pérdidas de tiempo "constantes" que tenían como objetivo bajar el ritmo del partido.

"Es uno de los tenistas más sucios del mundo. Me intento tomar la deportividad y el juego limpio muy en serio, él no. Se tomó un descanso para ir al baño cuando no se podía hacer", dijo el alemán sobre Daniil.

Y la cosa no se quedó ahí: "Hay 1.000 situaciones en las que siente que empiezo a jugar mejor y en las que él intenta hacer de todo cada rato. Estoy muy decepcionado con él como deportista. Por supuesto que se puede discutir que no estuvo bien por mi parte porque me distraje".

Insiste en el "juego limpio" y reconoce que ha entrado demasiado en las 'trampas' de Medevdev: "Eso no debería ocurrir por mi parte y es totalmente mi culpa y me siento mal por mi parte. Pero aún siento que el juego limpio debería ser parte del deporte".

Desde hace ya varias temporadas ambos tenistas han mantenido constantes enfrentamientos. El de Montecarlo ha sido el último en un nuevo episodio que casi con total seguridad se volverá a repetir.