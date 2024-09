A pesar de que pocos dudan de que Jannik Sinner se dopara intencionadamente, muchos sí señalan el supuesto trato de favor que ha recibido el número 1 del mundo al contrario que otros compañeros que sí fueron sancionados preventivamente hasta demostrar su inocencia.

Este aspecto lo ha analizado Roger Federer durante una entrevista en 'Today', mostrándose comprensivo con aquellos que se vieron suspendidos de manera inmediata mientras se analizaba su caso.

"Entiendo la frustración de otros, de si fue tratado igual que los demás. Aquí está el quid de la cuestión", ha señalado el suizo.

Eso sí, Federer se detiene al señalar la "pregunta que necesita ser respondida" sobre el 'caso Sinner', es decir, esa falta de congruencia en la Federación.

"Creo que todos pensamos que Jannik no hizo nada, pero aquí la cosa está en la inconsistencia de no haber sido potencialmente sancionado mientras ellos no estuvieron 100% seguros de lo que estaba pasando", ha explicado.

"Esa es la pregunta que necesita ser respondida aquí, pero así son las cosas y necesitamos confiar en el proceso y en las personas involucradas", ha zanjado.

Las palabras de Roger Federer llegan pocas horas después de que Rafa Nadal dejase claro en 'El Hormiguero' que cree en la inocencia de Sinner.