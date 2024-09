Jannik Sinner dio positivo el pasado mes de abril positivo en un control antidopaje en Indian Wells, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis le declaró inocente. Y en el tenis se ha generado un debate en el que muchos protagonistas han dado su opinión.

El último ha sido Rafa Nadal en 'El Hormiguero'. Confía en la inocencia del italiano y dice que no cree "que se haya querido dopar".

"Yo al final confío en la buena fe de la gente y no creo en ningún caso que Sinner se haya querido dopar. Tampoco creo que la justicia nos tenga que gustar sólo cuando se resuelve de la manera que nosotros pensamos", ha comentado el 22 veces ganador de Grand Slams.

Además, se ha pronunciado sobre la decisión de la Agencia Internacional de Integridad de no sancionarle: "No me creo que porque sea Sinner no le vayan a sancionar y si fuese otro, sí. Lo creo y estoy convencido de ello realmente".

"Confío en los órganos que tienen que tomar decisiones y pienso que realmente las toman en base a lo que ellos creen que es lo correcto", se extiende un Rafa que en esta entrevista dejó claro que la temporada 2024 se había terminado para él después de los Juegos Olímpicos de París.