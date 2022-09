Roger Federer anunció este jueves su retirada del tenis profesional. Debutó en 1998 y ha ganado 20 Grand Slam (8 Wimbledon, 6 Open de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros), siendo uno de los mejores tenistas de la historia de este deporte, donde siempre se recordará su épica rivalidad con Rafa Nadal y Novak Djokovic. Además, ha ganado un total de 103 títulos y ha llegado a estar en lo más alto del ranking ATP durante 237 semanas consecutivas.

El suizo no jugaba desde Wimbledon 2021, donde cayó eliminado en cuartos de final. Ahora su último torneo será la Laver Cup. Iba a participar también en el torneo de Basilea, pero finalmente no lo hará.

En su despedida, dejó muchos mensajes: "Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra, recibí un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que jamás imaginé", decía uno de ellos.

"El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera competitiva", comentaba también.

En sus casi 25 años de trayectoria, ha dejado momentos los cuales serán muy difíciles que se borren de la retina de los aficionados al tenis. En todo ese tiempo, ha logrado hacer puntos que parecían inimaginables.

A talent like no other!

On his 41st birthday, presenting 10 @rogerfederer shots that defied science... pic.twitter.com/JC0unOqvXN