Rafa Nadal ya ha reaccionado al adiós de Roger Federer. El balear ha publicado un mensaje en sus redes sociales sobre su "gran rival y amigo". Una rivalidad que es historia del deporte y que ha marcado las dos últimas décadas.

"Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha", inicia su mensaje Nadal.

Y se despide asegurando que quedan "muchos momentos por compartir": "Tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa, Mirka, tus hijos, tu familia y disfruta lo que te espera. Te veré en Londres, en la Laver Cup".

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻