Hay anécdotas tan sorprendentes e impactantes que son dignas de recordar. Roger Federer guarda una en su memoria muy especial, y el suizo la ha rememorado en 'CNN'.

Un desconocido se le acercó en las calles de Venecia hace varios años y le pidió una foto: "Por favor, ¿puedo hacerme una foto con usted?". Acto seguido el hombre le preguntó:"¿Es usted quién creo que es?".

Federer quiso escuchar la respuesta del aficionado: "No sé quien cree que yo soy". Y llegó el momento que menos esperaba cuando le confundió con Rafa Nadal: "¿Es usted Nadal?".

"Cuánto lo siento, no soy él", le dijo Roger amablemente. Pero no quedó ahí la cosa, ya que el aficionado seguía sin reconocerle y se llevó una gran desilusión ante los ojos de Federer.

"Me di la vuelta y me estaba mirando diciendo: "¡Qué lastima que no es Nadal", expresó entre risas el suizo.

Federer se tomó aquel momento bastante bien, algo que no sorprende a nadie porque tanto Nadal como él se admiran mutuamente y guardan gran relación tras haberse enfrentado en múltiples ocasiones.