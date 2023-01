Rafa Nadal ha arrancado con buen pie la defensa de su título en el Open de Australia tras vencer al británico Jack Draper en cuatro sets.

Tras el partido, en la entrevista a pie de pista, entre otros temas le preguntaron al número 2 del mundo sobre su reciente paternidad.

El manacorí mostró una cara desconocida para muchos al hablar sobre qué cambio ha significado para su vida.

"Ser padre cambia la vida a todo el mundo y es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida. Disfruto de este momento", ha arrancado Nadal.

"Los tengo aquí en Australia (su mujer María y su hijo Rafael) disfrutando de la experiencia y me ayuda mucho. No me imagino siendo padre y estando lejos de casa", ha añadido, arrancando una ovación por parte del público de Melbourne.

