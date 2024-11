Se antojaba un partido muy complicado para Carlos Alcaraz, y así ha sido. El murciano no llegaba en las mejores condiciones por haber estado enfermo durante su estancia en Turín pero incluso en ese estado ha sido capaz de competir.

Carlitos ha obligado a Alexander Zverev a sacar su mejor versión, sobre todo en el primer set donde solo el 'tie break' ha podido decidir una manga que ha estado muy igualada. Salvo un intercambio de 'breaks' en los primeros juegos, el resto del set fue paso firme para los dos tenistas cuando se manejaban con su saque.

El germano cogió ventaja tras mostrarse más clínico en el desempate. En el segundo asalto, 'Sasha' se adelantó rompiéndole el servicio a Alcaraz y a partir de ahí solo tuvo que repetir la fórmula del primer set para cerrar el partido.

Carlos lo intentó todo pero la firmeza de Zverev con el servicio terminó por sentenciar un duelo que hubiera dado mucho más de sí si Carlitos hubiera estado al 100% físicamente. Con esta derrota el murciano se despide de la Copa de Maestros en fase de grupos.

Alexander le ha dedicado una bonitas palabras tras el encuentro que ponen en valor lo duro que es vencer a Alcaraz: "Me ha ganado demasiadas veces en partidos importantes así que estoy contento de haber ganado este. Siento que tenemos una rivalidad muy buena y una gran amistad también. Es agradable jugar contra él salvo cuando me gana. Es un gran tipo y espero que nos volvamos a enfrentar pronto".

"We have a pretty good rivalry with a great friendship as well" 🤝@AlexZverev has a lot of love for Carlos - except when he's winning 🤣#NittoATPFinalspic.twitter.com/BPvS3tDTfT