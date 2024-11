Carlos Alcaraz está de vuelta. A pesar de seguir enfermo ha logrado la victoria en su segundo partido de las ATP Finals. En dos sets derrotó a Andrey Rublev y tendrá opciones de clasificación en el último partido contra el alemán Alexander Zverev. Ni él mismo comprendía cómo había recuperado su físico en un tiempo récord.

"Me he sorprendido mucho hoy. El modo en el que he jugado desde el fondo, con el saque, he estado muy calmado… Me he centrado en mi juego y en lo que tenía que hacer, y olvidarme de que estoy enfermo y esas cosas. Una vez sales a pista, tienes que olvidar lo que te hace pasarlo mal y centrarte en pegar buenos golpes, en tener una buena táctica", ha dicho el murciano ante los micrófonos de 'Movistar'.

Apunta que su nivel de tenis ha sido "muy alto" a pesar de las circunstancias: "A pesar de estar resfriado, pensaba que desde el fondo de la pista contra alguien como Rublev que pega muy duro y domina no me iba a encontrar del todo bien".

"Creo que ha sido un partido muy sólido, lo necesitaba, me ha dado mucha confianza de cara al último partido de grupos, que va a ser complicado. Mis opciones de clasificar están ahí, así que vamos a ir a pelear a por todas", dice el murciano, que si logra recuperarse del todo podría perfectamente optar al título en Turín.

Este martes incluso tuvo que cancelar su entrenamiento, pero el miércoles ya se sintió mejor: "Nadie quiere ponerse malo, estar en una mala situación en un torneo tan importante como este, pero las cosas vienen de una manera y hay que aceptarlas".

"Mala suerte haberme puesto malo en este torneo en el que tengo tantas ganas de hacerlo bien, pero ya que estoy de esta manera, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en estas circunstancias", sentencia un Carlitos que sigue muy vivo para convertirse en maestro por primera vez en su carrera.