La reacción de Alcaraz a los supuestos problemas físicos de Djokovic: "No digo que haya hecho show, pero..."

Novak Djokovic, después de perder el primer set contra Carlos Alcaraz, pidió el 'medical time' para irse a los vestuarios. Detuvo así el ritmo del partido. Parecía que tenía problemas físicos, pero volvió mucho más fuerte. Remontó el partido y se coló en las semifinales del Open de Australia, donde se medirá al alemán Aleksander Zverev en busca de su grande número 25.

Y Carlos Alcaraz fue muy sincero cuando le preguntaron por estos supuestos problemas. No quiso decir que "estaba haciendo show", aunque dejó un "pero".

"No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en tercero y el cuarto no vi nada. No creo que se hubiera retirado si pierde el segundo set. Un tenista que piensa en retirarse no juega el tercer y cuarto set cómo lo ha hecho él", dice el español.

Porque Nole, después de conseguir su victoria, dijo ante los micrófonos oficiales del torneo que si hubiera perdido ese segundo set habría abandonado el partido.

"Jugar este tipo de partidos me va a hacer mejor. Me voy de Australia con la cabeza alta", expresó el tenista murciano para finalizar. Se marcha en cuartos de final tras caer ante el tenista más laureado de la historia.

Se le resiste Australia

El Open de Australia es el único grande que Carlitos no ha conquistado. Ya sabe lo que es ganar en el US Open, dos veces en Wimbledon y otra en Roland Garros. Melbourne es la cita que se le sigue resistiendo.