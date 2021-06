Roger Federer ha dicho adiós a Roland Garros. El suizo, que derrotó a Domink Koepfer en tercera ronda, no jugará ante Matteo Berrettini en octavos de final tras un breve comunicado en el que confirmó su abandono.

"Tras discutir con mi equipo, he decidido retirarme de Ronald Garros. Tras dos cirugías de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo, y que me asegure de no esforzarme mucho y muy rápido en mi recuperación", dice.

Federer saca sensaciones positivas en la tierra de París: "Estoy emocionado por ganar tres partidos. No hay mejor sensación que estar de vuelta".

El helvético ya avisó que podría retirarse después de su partido de tres horas y media ante Koepfer, qeu acabó casi a la una de la mañana del domingo.

Ante su decisión, el torneo "lamenta la retirada" del suizo: "Estábamos encantados de verle de regreso en París, donde jugó tres partidos de alto nivel".

"Le deseamos lo mejor durante el resto de la temporada", comentó Guy Forget, director del torneo.

