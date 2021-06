"Es difícil llegar a los 40, muy difícil...". El que habla es Rafa Nadal, que fue preguntado este jueves por una posible retirada a corto plazo después de su victoria en Roland Garros ante Richard Gasquet. Busca su decimocuarto título el español en la tierra parisina.

Nadal cumplió 35 años y lo celebró contra victoria en su torneo favorito: "No he recibido ningún regalo, estamos en una burbuja que no podemos recibir cosas, el único regalo es que ha venido mi familia a verme", indicó el mallorquín, quien "preferiría seguir con 34".

Además, volvió a repetir que no piensa en ninguna fecha concreta para dejar el tenis. "Si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite no tengo una fecha para la retirada", expresó el número 3 del mundo en sala de prensa.

El turno nocturno le obligó a disputar su partido sin público debido al toque de queda en Francia. Algo que lamentó: "Jugar sin publico siempre es feo y más aún de noche. Aun así juegas en una de las pistas más impresionantes del mundo, ninguna sensación negativa, y eso es lo que intento en cada momento desde que llegué aquí".

Para finalizar indicó rotundo que sus condiciones favoritas en pista no son de noche: "Me gusta más jugar de día, las condiciones me gustan más para mi juego, al final hay algo más de público y es más agradable".