El homenaje de Alain Prost a Ayrton Senna en el 31º aniversario de su muerte

Este 1 de mayo de 2025 se cumplen 31 años de la muerte de Ayrton Senna durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1, cuando impactó a 211 km/h contra la curva Tamburello.

Su mayor rival, Alain Prost, ha tenido un bonito recuerdo hacia el brasileño a través de sus redes sociales.

El tetracampeón del mundo de F1 ha publicado una imagen junto a Senna acompañada del mensaje "recordando".

Ambos coincidieron en McLaren en 1988 y formaron una dupla casi imbatible que ganó 15 de los 16 Grandes Premios de la temporada.

Finalmente, fruto de los roces, Prost se retiró en 1993 después de volver a ganar, esta vez de la mano de Williams. Un año después ocurriría el trágico accidente de Ayrton.

