Rafa Nadal ha querido mandar un mensaje para concienciar a todos sus fans de que se vacunen contra el coronavirus: "Es la única forma de salir de esta pesadilla que vivimos".

"Yo sí me voy a vacunar cuando tenga la posibilidad. El interés general es lo que nos tiene que mover, y es lo lógico", afirmó el español en la rueda de prensa del Masters 1000 de Montecarlo.

"Quizá haya un número reducido de personas que sufran efectos secundarios, pero en general los efectos del virus son mucho peores", justifica el tenista español.

Todo ello días después de conocerse que Daniil Medvedev es positivo por coronavirus. Ambos entrenaron juntos el pasado fin de semana, aunque no llegaron a estar cerca, según ha confirmado el propio Nadal.

"Cuando me enteré del positivo no me preocupé por mí porque nunca estuve cerca de él, simplemente entrenamos. Cuando suceden estas cosas no son buenas. Me dio pena por él, pero son cosas que pueden pasar. Siempre he estado a más de cuatro menos de distancia y sólo le agradecí al final durante un segundo", finaliza.