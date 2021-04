Rafa Nadal, que se encuentra compitiendo en el Masters 1000 de Montecarlo, concedió una entrevista antes de su debut en la que vivió un incómodo momento.

La periodista le pasa su teléfono móvil para enseñarle una imagen y al tenista se le cae el dispositivo al móvil.

"¿Se ha roto?", pregunta un Nadal visiblemente preocupado, a lo que la entrevistadora que responde: "No, no, no, está bien".