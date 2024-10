La noticia de la retirada de Rafa Nadal no ha dejado solo helado al mundo del tenis, ni siquiera al del deporte, sino al conjunto de la sociedad.

El balear ha sido siempre un ejemplo de deportividad, honestidad y esfuerzo, y deja un legado que es imborrable.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol le ha dedicado sus palabras más sinceras.

"Nos hemos emocionado contigo, Rafa. Esas remontadas, esas bolas imposibles, esa capacidad de sufrimiento. Siempre una sonrisa, unas palabras amables, un consejo a los más jóvenes...", ha arrancado el presentador del programa.

"Esa complicidad con Federer, esa despedida de Federer. Esas lesiones nos han dolido a todos. Lo has intentado hasta el final, Rafa. Ya no podías más. Te despides y nos dejas un poco huérfanos. Has sido el mejor embajador de España en el mundo. Pero dices adiós con el corazón encogido", ha añadido.

A modo de conclusión, Pedrerol solo ha querido agradecerle a Nadal su trayectoria: "Y con el corazón te decimos... gracias, muchas gracias".