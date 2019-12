Rafa Nadal no descansa. El número 1 del ránkint ATP viene de ganar en Abu Dabi y la Copa Davis en este final de 2019, pero el comienzo de 2020 va a ser también movido para el balear y para una selección española que es favorita para la ATP Cup, competiicón rival de la Copa Davis de Gerard Piqué.

