La lección de Rafa Nadal que se debería reproducir en todos los colegios

El manacorí ha explicado que "era más un competidor que un ganador", por lo que a pesar de que le "doliese" perder, lo "aceptaba".

Con motivo del estreno de su documental en Netflix, Rafa Nadal se ha pasado por el 'Doc Talk Podcast' para repasar algunos aspectos de su exitosa carrera.

En un momento de la entrevista, el balear habla sobre su mentalidad y cómo el afán por ser mejor que ayer y por no sentir que no había dado el 100% en pista le llevó a lo más alto.

"Fui un ganador, claro, porque no se consigue lo que he conseguido sin serlo. Pero más allá de saber ganar, lo que realmente sabía hacer era competir. Siempre encontraba la manera de adaptarme y seguir siendo competitivo, incluso con problemas físicos", ha arrancado.

Y en ese punto es donde deja una lección que todo el mundo debería escuchar: el problema no es intentarlo y perder, sino perder sin haber dado el máximo.

"Por eso digo que era más un competidor que un ganador. Perder me dolía, pero si había competido bien lo aceptaba. Lo que peor llevaba era no sentirme competitivo", ha explicado.

Por ello se negó a colgar la raqueta hasta que comprobó que a pesar de que dejase tiempo de sobra para que su cuerpo se recuperara de las lesiones, este ya no respondía igual y sentía que no podía dar el máximo.

"Era feliz haciendo lo que hacía. Me encantaba jugar al tenis. Mi cuerpo decía basta, pero mi mente quería seguir. Quería explorar si mi cuerpo iba a responder. La gente pensaba: '¿Por qué no se retira?'. Me di un tiempo razonable para comprobar si podía volver a competir con garantías. Cuando vi que no era posible, entonces sí, entendí que había llegado el momento", ha zanjado.