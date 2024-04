Este martes, Rafa Nadal ha comenzado el torneo del Conde de Godó de la mejor manera que podría haber imaginado, ganando. El balear llevaba sin ganar desde el mes de enero y tras unos meses de sequía, grandes dificultades y lesiones, ha conseguido alzarse ante el italiano Flavio Cobolli.

Aún con dudas sobre su estado físico y con cautela para evitar las lesiones, Rafa Nadal pudo superar a su rival en un solvente 2-6, 3-6. El mallorquín no ganaba en tierra batida desde hace un año y diez meses. La última fue en 2022, cuando se proclamó campeón de Roland Garros.

Rafa Nadal habló de sus sensaciones tras el partido, que con todas las lesiones que han atizado su carrera, le han dejado satisfecho de poder participar y ofrecer un buen nivel: "Estoy contento. He jugado muy poquito estos últimos tiempos, así que jugar siempre es motivo de alegría. Esta es la realidad".

"Hay condicionantes, como jugar en una pista muy importante en mi carrera. Es el segundo torneo que más veces he ganado y encima, en casa, en un club que me acogió como jugador hace muchísimos años. Significa algo especial para mí el hecho de jugar en mi club" ha declarado analizando algunos de los factores que le han ayudado a ganar.

Antes de su victoria, Tsitsipas afirmó que Rafa Nadal es favorito para ganar el torneo del Conde de Godó. Cuando le expusieron la opinión del griego a Nadal, este respondió sin tapujos: "Bueno. A día de hoy me parece una estupidez, siendo realistas. Él sabe queno es así, pero entiendo que por respeto a lo que he sido en este torneo lo dice. A día de hoy todo el mundo sabe que yo no soy favorito para intentar ganar un torneo".

Ha remarcado el peso que puede tener su carrera tenística y su habilidad en la arcilla sobre la opinión de Tsitsipas, pero ha negado su afirmación. "Hay una historia detrás que supongo que pesa, pero hoy no soy favorito. No sé si en este primer partido lo era, y sé que mañana no soy favorito, pero es que tampoco importa. Para mí es una experiencia, un test", ha concluido el mallorquín.

¿Cúando juega Rafa Nadal la siguiente ronda del torneo del Conde de Godó?

El próximo partido que disputará Rafa Nadal será el miércoles 17 de abril a las 16:00h contra Alex de Miñaur. Le espera un partido complicado ante un jugador de primer nivel que no dudará en ponerle las cosas muy difíciles.