Tras confirmar su participación en el Conde de Godó, la gran pregunta que se hace el mundo del tenis es cómo llegará y en qué condiciones estará Rafa Nadal en su debut ante Flavio Cobolli.

El manacorí no juega un partido oficial desde la tercera ronda del ATP de Brisbane y llega a Barcelona, un torneo muy especial para él.

Stefanos Tsitsipas, campeón del Masters 1.000 de Montecarlo que podría verse las caras con Nadal en semifinales, ha analizado su regreso.

El griego cree que a pesar de llevar varios meses alejado de las pistas, Rafa puede ser tan competitivo que no le extrañaría verle en la final del Godó.

"Yo diría que, independientemente de si no ha jugado poco o nada, o si es su primer torneo en mucho tiempo, todos sabemos de lo que es capaz Rafa y lo rápido que puede adaptarse a una de sus superficies favoritas, que es la arcilla. No me sorprendería que le viéramos en la final de Barcelona, porque eso es algo que ha hecho una y otra vez durante años y año", ha señalado.

"Tiene es esta competitividad y este tenis feroz cuando toma el impulso que a veces se siente desde la perspectiva exterior como imparable. En la pista, las cosas se ven diferentes porque sientes la pelota. Cuando estás mirando, solo tienes una sensación visual, pero yo tengo los cinco sentidos habilitados y activados cuando tengo que enfrentarme a él. Creo que es el máximo desafío en tierra batida", ha añadido.

Tsitsipas reconoce que el tenis de Nadal puede haber cambiado, pero no tiene por qué ser a peor: "Ya sea que esté jugando ahora, digamos, en etapas posteriores de su carrera o en las anteriores, creo que lo que tiene ahora que no tenía antes es experiencia, y seguramente sabe maneras de ganar puntos y prevalecer en modo más económico que antes".