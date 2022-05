El 'Big Three' ha dominado la historia del tenis mundial en los últimos años, pero Carlos Alcaraz es la gran sensación en estos momentos. Con tan solo 19 años de edad, el murciano ya ha conquistado hasta cinco títulos ATP y es el mejor tenista en lo que va de año 2022, después de haber conquistado el Conde de Godó y el Mutua Madrid Open consecutivamente, además de Río y Miami.

Alcaraz, en una entrevista concedida al medio argentino 'La Nación', ha repasado su situación actual y ha confesado qué escogería de los tres mejores tenistas de la historia: "A Rafa le robaría el espíritu de lucha, no rendirse nunca, el no dar una bola por perdida y el sacrificarse y trabajar duro. Si hay que entrenar tres horas, las entreno al 200%".

"A Federer la elegancia y la variedad de golpes que demuestra en los partidos. Y de Djokovic me quedo con la elasticidad y el físico que tiene", añadió. Nadal tiene 21 Grand Slam, Federer y Djokovic cuentan con 20, y Alcaraz ya sueña con conquistar su primer 'grande': "No tengo miedo de decir que estoy preparado para ganar un Grand Slam".

"Físicamente estoy bien y mentalmente estoy fuerte. Soy un jugador fuerte y eso hace falta para ganar un Grand Slam. Además ahora me encuentro bien y con confianza. Me puede ayudar a crecer y no tengo miedo de decir que estoy preparado para ir a por un Grand Slam. Sin embargo en el tenis prevalece la rapidez y la agilidad antes que la fuerza", agregó.

El murciano espera seguir con su meteórica progresión, sin marcarse ningún tipo de límite o ponerse techo: "Es importante estar fuerte pero a la vez ser rápido, veloz y ágil. Ese el mix perfecto y lo hemos tenido en cuenta para trabaja bien. No tengo límite ahora mismo, no me quiero poner techo. Quiero seguir escalando hasta donde pueda y si es hasta el cielo, mejor".

Además, se mostró con los pies sobre la tierra a pesar de sus éxitos: "Estoy llevando bastante bien lo de la popularidad. Poco a poco me resultará más difícil exponerme, pero hay que tener las cosas claras y tengo claro que cuando quiera exponerme lo haré sin problema. El otro día cuando volvía de Madrid paramos a comer en un sitio apartado donde no había muchas personas pero todas me conocían".

Por último, sacó su lado más 'futbolero' y se mojó acerca de sus gustos: "Soy seguidor del Real Madrid, pero no de forma extrema. Soy más de Cristiano que de Messi, pero no puedo negar que los dos son de los mejores de la historia. Messi tiene un fútbol diferente y algo más de variedad que Cristiano. Hemos tenido suerte los que hemos visto el fútbol en la era de Cristiano y Messi, son dos dioses".