¿Cuándo es el primer partido de Carlos Alcaraz en Montecarlo? Horario y dónde ver en TV

El murciano regresará la semana que viene a la pista para estrenarse este 2026 sobre la tierra batida en Montecarlo, lo hará en la segunda ronda del torneo y su rival está aún por decidir

La semana que viene Carlos Alcaraz volverá a coger la raqueta para iniciar su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo. El murciano llega tras dos torneos en Estados Unidos donde no ha logrado alcanzar ninguna final, mientras que Jannik Sinner se ha impuesto en ambos. Una situación que ha permitido al italiano recortar puntos en su persecución al número uno por el liderato del ranking ATP.

Por el momento el de El Palmar ya prepara su debut en Montecarlo. Será ante el ganador del duelo que enfrenta a Sebastián Baéz y Stan Wawrinka. El duelo de segunda ronda que marcará el debut de Alcaraz está fijado para el martes 7 de abril o para el miércoles 8.

Carlos buscará lograr su primer título en el Masters 1000 de Montecarlo después de caer eliminado el año pasado en cuartos de final ante Casper Ruud. Una gran oportunidad para reencontrarse con las mejores sensaciones en el primero de los grandes torneos sobre tierra batida (junto con Madrid y Roma) que servirán a Alcaraz para preparar de la mejor forma posible Roland Garros, que se disputará en junio.

Horario y dónde ver en TV

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