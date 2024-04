Rafa Nadal vuelve a la competición. Tras cuatro meses de parón, desde el torneo de Brisbane en Australia, volverá a jugar en el Conde de Godó de Barcelona. Así lo ha confirmado en la rueda de prensa de este lunes, en la que ha hablado de su debut este martes contra el italiano Flavio Colbolli.

"Contento de estar aqui, tengo muchos y muy buenos recuerdos de este torneo. He podido venir aquí en decisión de último momento. La semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista", ha dicho Rafa en la rueda de prensa previa de su partido. El balear ha ganado doce veces en Barcelona.

Y continúa: "El entrenamiento ha ido bien, con sensaciones positivas dentro del momento en el que estoy".

Se enfrentará este martes al italiano Flavio Colbolli en un torneo en el que no estará presente Carlos Alcaraz, lesionado en el brazo derecho. El murciano está trabajando para estar presente en la gran cita de tierra batida: Roland Garros.

Sobre la ausencia Carlitos también ha hablado Nadal: "Es negativo, sobre todo por él, porque esté lesionado. Le deseo que se recupere bien y rápido. Es muy mala noticia para este torneo perder al número uno del cuadro, pero yo no estoy preparado aún para pensar en semifinales".

Nadal ha trabajado estos días en partidos de entrenamiento contra Andrey Rublev o el español Alejandro Davidovich. Y está listo para competir. "Han sido dos años difíciles, vengo de una operación de cadera importante, en el cuerpo pasan cosas y no me ha dejado estar al nivel que quería. Aunque me duela perderme algunos torneos es lo que hay", explica.

¿Su último año en Barcelona?

"En esta vida es lo que hay, todo tiene un principio y un final, y en el deporte igual. No sé lo que pasará pero mi sensación es que será mi última participación. Saldré a hacerlo lo mejor posible, a darme oportunidades. Voy a salir por todas", ha adelantado el tenista español.