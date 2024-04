Sin competir de manera oficial desde tercera ronda de Brisbane, Rafa Nadal ha confirmado este lunes en rueda de prensa que se encuentra con "sensaciones positivas" y "listo para competir" en el Conde de Godó, donde debutará este martes ante el italiano Flavio Cobolli.

El manacorí se ha mostrado contundente ante las repetidas preguntas sobre sus molestias: "Ya me canso de ir contando mis penurias cuando no tengo motivo a nivel personal".

"El tema es si pudo o no puedo. Han sido dos años difíciles, vengo de una operación de cadera importante, en el cuerpo pasan cosas y no me ha dejado estar al nivel que quería. Aunque me duela perderme algunos torneos es lo que hay", ha explicado.

A Nadal le han preguntado si siente "miedo", ante lo que ha dejado una ejemplar reflexión: "¿Si tengo miedo? ¿Qué es lo que puede pasar, que no pueda jugar? Es lo que me ha pasado este año y medio. Seguiremos adelante hasta que yo crea que no vale la pena".

"A estas alturas de mi carrera estoy en otra situación y más que lamentarme de dónde no he podido estar, prefiero estar contento por estar aquí. Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Por eso tiene un sentimiento más especial", ha añadido.

Lo que tiene claro Rafa es que no se guardará nada en la pista en la que puede ser su "ultima participación".

"En esta vida es lo que hay, todo tiene un principio y un final, y en el deporte igual. No sé lo que pasará pero mi sensación es que será mi última participación. Saldré a hacerlo lo mejor posible, a darme oportunidades. Voy a salir por todas", ha zanjado.