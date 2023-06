Carlos Alcaraz "es uno de los jugadores más difíciles de batir" en la actualidad. A sus 20 años es el tenista al que todos quieren ver de cerca para apreciar la magia que desprende en sus partidos con increíbles puntos.

El que fue gran responsable de los éxitos de Novak Djokovic hasta 2022, destacó en 'Sport SK', que "Alcaraz es el jugador más completo entre los jóvenes". Además, el técnico cree que si continúa con su progresión podría "seguir el camino del ‘Big Three’".

A Alcaraz "tan solo le falta experiencia"

Marian Vajda es consciente del talento del tenista murciano, pero como gran experto que es, reconoce que en los Grand Slam aún tiene que ganar horas de vuelo, y más aún contra Djokovic: "Alcaraz no había experimentado en todo el torneo el nivel de resistencia que sufrió ante Djokovic, estaba estresado y sin saber cómo reaccionar".

"Al final la presión mental le llevó a que su cuerpo respondiera con los calambres", añadió. Sus palabras siguen la misma línea queel análisis del extenista que dio Sánchez Vicario el pasado viernes.

Djokovic, ante una gran oportunidad

Con el análisis de Vajda, Novak sigue siendo "el tenista más completo" en las grandes citas, lo que le hace ser también candidato a revalidar Wimbledon. Si además 'Nole' es capaz de recargar energía y descansar en un calendario sin JJOO, podría volver a coronarse en el Grand Slam londinense.

"Tiene una gran oportunidad en Wimbledon y en el US Open será más complicado. No hay Juegos así que Novak no podrá cometer el mismo error dos veces", recalcó.