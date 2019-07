Quería compartir algo con vosotros. En los últimos meses sufrí depresión, ansiedad y tenía miedo de salir a pista a competir. Es lo que no se ve del deporte de alto nivel. Pero he trabajado para volver a ser feliz y tengo claro mi camino: #FightForIt 💪pic.twitter.com/dhWNJ2NmNi — Paula Badosa (@paulabadosa15) 19 de julio de 2019

El deporte no es solo fama o dinero. También es trabajo, esfuerzo y presión. Una presión que muchas veces te puede y te somete, haciendo que uno entre en una habitación oscura de la que a veces es imposible salir. Por suerte, Paula Badosa logró encontrar la luz. La tenista reconoce haber sufrido depresión en un vídeo sincero que ha subido a su Twitter y que a buen seguro puede ayudar a muchos.

"No tenía ganas de hacer nada, ni personal ni profesionalmente. Pierdes la ilusión. Ni quería entrar en pista, jugaba al tenis y sentía presión y obligación. No disfrutaba", afirma Badosa.

La tenista cuenta que su forma de afrontar el tenis "quizá no era la adecuada": "Parece fácil, pero cuando estás en pista con otras cosas en la cabeza no haces bien ciertas cosas. La alimentación, entrenar cada día... tenía que cambiar el estilo de vida. Pasas ansiedad y miedo que te hacen distraerte y estar menos concentrada".

Badosa reconoce que su entrenador fue fundamental para cambiar la forma de ver todo: "ha creído mucho en mí. Me dijo las cosas claras. Si perdía un partido seguía siendo la misma y confiaba en mí. He encontrado la paz interior que no sabía ni lo que era. Me siento con ganas de vivir".

