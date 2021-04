El regreso de Toni Nadal al mundo del tenis profesional ha sorprendido a la mayoría del circuito. Primero, porque tras dejar a Rafa, casi nadie imaginaba que el entrenador de 60 años volviera al 'ruedo'. Segundo, porque su regreso no será de la mano de su sobrino, sino de la promesa Felix Auger-Aliassime.

El técnico regresa a la competición en el Master 1000 de Montecarlo, torneo en el que podría coincidir con Novak Djokovic, que al enterarse la noticia de su vuelta no ha dudado en dejar un 'recadito'.

"Yo no me imagino a Marian Vajda (su preparador) entrenando a otro jugador mientras yo siga jugando. Pero lo de Toni con Felix no me ha sorprendido porque Toni y Rafa llevan años sin trabajar juntos y Felix ha estado en los últimos tiempos en la academia de Nadal en Mallorca recibiendo consejos por parte de Toni", ha explicado en primer lugar en 'Nole'.

Seguidamente, ha apuntado que supone que se tratará de un nuevo desafío para Toni: "Supongo que buscaba un nuevo reto, otra aventura con uno de los jóvenes con mayor proyección".

Sea como fuere, Toni Nadal ya ha manifestado que en caso de enfrentarse en algún momento a Rafa, no estará en el banquillo rival por respeto a él y al cuerpo técnico del manacorí, entre los que están familiares y amigos del preparador español.