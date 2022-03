Nick Kyrgios ha hecho otra de las suyas en el encuentro correspondiente a la ronda de octavos de final del Masters 1.000 de Miami ante el joven italiano Jannik Sinner. El tenista australiano discutió a gritos con el juez de silla del partido, Carlos Bernardes, para seguidamente reventar su raqueta a golpes contra el suelo de la pista.

Su bochornosa actuación le costó a Kyrgios un juego de penalización, la posterior derrota (7-6, 6-3) y la eliminación del cuadro individual del torneo de Florida. El actual número 102 del mundo estaba sorprendiendo a todos con el gran nivel de juego que estaba ofreciendo. Parecía centrado, pero al final se pudo ver, nuevamente, su peor versión.

El australiano no dudó tampoco a la hora de encararse con el público presente en las gradas cuando le reprochaban su acción entre abucheos. Por si esto fuera poco, al término del encuentro, Kyrgios se acercó de nuevo al juez de silla para llamarle "puto retrasado". La ATP estudiará los hechos y podría producirse un nuevo castigo para Kyrgios, que ya fue sancionado por su actitud en Indian Wells frente a Rafa Nadal.

El enfado del tenista comenzó cuando a Carlos Bernardes le sonó el walkie-talkie en mitad de un punto. "Es increíble que en un torneo tan grande como éste, el juez de silla no sepa hacer su trabajo y apagar el 'walkie'. Es vergonzoso", sentenció. Además, lejos de arrepentirse por su comportamiento, cargó contra la dirección del torneo y los propios aficionados: "La pista es la peor, el público es lo peor, todos son lo peor".

El juez de silla castigó a Kyrgios con un 'warning' por considerar que se estaba dirigiendo a él de mala forma. El australiano ha querido explicar su versión en redes sociales: "Tenía un amigo en la grada y le dije que podía hacer el trabajo del juez. Su trabajo no es ser el centro de atención y que la gente te abuchee. Nadie pagó la entrada para verle a él".

‘You could do the job of the umpire’ - what was said to my best friend that got me ‘unsportsmanlike code violation’ at 5-3 in the first set tie break. With 100 of thousands of dollars on the line that was the decision he made because the umpires ‘feelings got hurt. GET NEW PEOPLE