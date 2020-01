El extenista Sam Groth ha protagonizado un momento muy comentado tras la victoria de Rafa Nadal ante Federico Delbonis. El balear propinó un golpe totalmente fortuito a una joven recogepelotas, acercándose a ella de inmediato y dándole un beso.

Tras el partido, Nadal también le regaló su cinta del pelo, un gesto aplaudido por todo el público de la Rod Laver Arena. En ese momento, llegó la entrevista de Groth, que le preguntó por este momento.

"Tu reacción -ante el hecho- muestra el tipo de persona que eres", comenzaba Groth, comentario con el que Nadal ironizaba: "Seguramente para ella no ha sido un buen momento...".

"Estaba muy asustado por ella. La pelota fue muy rápida y directamente a su cabeza. Es una niña muy valiente", afirmó el español. Groth cortó la respuesta de Nadal para añadir: "Y se llevó un beso de Rafa Nadal. Seguro que muchos aquí también lo apreciarían".

"Olvídate de tu mujer por un segundo", continuó Groth, en lo que muchos han considerado un momento, cuanto menos, extraño. "No me preocupa en absoluto. Probablemente, después de 15 años no creo que se preocupe demasiado", comentó Nadal.

Nadal acabó la entrevista repitiendo lo tenso que fue el momento con la pequeña: "Honestamente, estoy feliz tras uno de los momentos más aterradores que he tenido sobre una pista de tenis, porque la pelota ha ido directamente a su cabeza. Así que feliz de que estés bien -dirigiéndose a la niña-, eres muy valiente".