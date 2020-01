Rafa Nadal ganó de forma cómoda su partido de segunda ronda que le enfrentó a Federico Delbonis. En el turno de noche, vimos a un Nadal más cómodo que en el partido de primera ronda, debido a las temperaturas.

Uno de los momentos del partido llegó al final del tercer set, cuando Rafa, con una de sus potentes derechas, golpeó a una niña que actuaba como recogepelotas en el partido.

Al finalizar el encuentro vimos a Rafa haciéndole entrega de su cinta del pelo en señal de disculpas. Otro gesto más que muestra la buena personalidad que tiene uno de los mejores deportistas de la historia.

"Me he asustado por ella. La bola ha rápida y directamente a su cabeza. La bola iba rápida y le ha ido directa a la cabeza. Le caía un poco la lagrimilla pero la niña es una fenómena. Ha aguantado el tipo de manera fantástica y es un ejemplo", comentó Nadal tras el incidente. Ante la pregunta de si estaba preocupado por lo que diga su mujer después de darle un beso a la niña, Nadal ironiza: "No me preocupa en absoluto. Después de 15 años, no creo que le importe demasiado".