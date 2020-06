Nick Kyrgios ha vencido a Rafa Nadal jugando ebrio. Al menos eso es lo que él ha confirmado en una conversación con el cómico Elliot Loney en la cuarentena que Australia cumple por el coronavirus. "Nos lo pasamos muy bien", dijo sobre la noche de antes de su partido ante Rafa.

"Ni siquiera podía moverme, todavía tenía resaca. Solo sabía que tenía que servir muy bien, y jugar de manera agresiva si quería tener alguna opción", dijo en palabras que recoge 'Corriere dello Sport'.

Ahora la duda está en saber a qué partido se refiere Kyrgios, un tenista que puede decir que ha vencido a Nadal jugando algo perjudicado.

Perjudicado como estaba también en un directo que compartió con Andy Murray. El australiano no paró de beber vino en la retransmisión, y tal fue su nivel de 'sinceridad' que el escocés tuvo que cortar por lo sano parando la emisión.

"No veía bien la pelota"

No ha sido Kyrgios el único que ha confesado que ha jugado con alguna copa de más algún partido. Novak Djokovic, flamante número 1 de la ATP, ha confirmado que tras vencer en Wimbledon 2011 disputó unos dobles de Davis ebrio.

"No sé cómo terminé jugando ese partido. No veía bien la pelota. No bebo, solo a veces algo de vino", afirmó.

Maria Sharapova es otra de las que ha jugado estando ebria, pero en su caso fue en una exhibición: "No me gustó, aunque gané el partido".

Te puede interesar

Nick Kyrgios reta a Nadal: "Vamos a hacerlo, Rafa"

Tsitsipas publica el número de teléfono de Kyrgios para que le feliciten su cumpleaños

Kyrgios la vuelve a liar: imita los gestos de Rafa Nadal y el público rompe a reír