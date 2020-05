Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas, y sin necesidad de estar en una pista de tenis. El australiano compartió directo con un Andy Murray que no daba crédito a lo que veía, al encontrarse a su interlocutor en un estado de posible embriaguez.

"¿Qué cuantas copas llevo? Unas seis. Mi interés por el vino tinto ha crecido mucho en estas semanas de cuarentena", comentó.

Fue lo menos polémico de todo lo que dijo: "Australianos e ingleses somos lo mismo. ¿Dominic Thiem? No encajaríamos. A mí me interesa más un buen cóctel y él quiere ver 'pintura seca'.

"Nadal no restaba mis saques, tú sí. Sabía que contra ti estaba en problemas. Eres mejor que Djokovic", le dijo Kyrgios a un desconcertado Murray.

"I had more tears when you chopped me at Wimby on Centre Court" 😂@andy_murray and @NickKyrgios caught up earlier to chat about old matches and a potential future doubles partnership 🙌 pic.twitter.com/0bqlqrburH